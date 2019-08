3 biler med over 300 hk til under 150.000 kr.

Volvo S80 med Yamaha V8-motor

Volvo S80 med V8-motor er en lidt særlig bil, fordi du finder samme samme motor i den britiske superbil Noble M600 - dog med turbo og andre lækkerier.

Køreoplevelsen er langt fra BMW-agil, og komfort og sport går ikke op i en højere enhed som i rivalen Audi A6. Men følelsen af, at bilen hele ­tiden har hånden knyttet om dig og dine passagerer, er unik.

Den 4,4-liters V8’er, som er ­bygget af Yamaha og kendes fra Volvo XC90, ligger på tværs foran og brøler ­lystigt ved fuld gas, men dæmper sig, når fart og kurs er fundet. ­Geartronic-transmissionen er en anelse langsom – ikke i skiftene, men i måden at gennemskue din kørestil på.

Retningsstabiliteten er i top, og med højlydt Frank Sinatra på Dynaudio-anlægget kan du køre rigtig, rigtig mange timer uden at blive træt. Grundprisen var 1,1 mio. kr. og med udstyr havnede den nemt på 1,5 mio. kr. Idag kan du finde et fornuftigt eksemplar for under 150.000 kr.