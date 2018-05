Hvis du gerne vil have fingrende i en veteranbil, er MG B et rigtig godt sted at starte. Udvalget er stort, og de er ikke så dyre at holde kørende. Priserne starter fra omkring 100.000 kroner.

Når du handler veteranbil, kan det sjældent betale sig, at gå efter den billigste. Betal hellere lidt mere og få et eksemplar uden rust.