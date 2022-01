Video: Denne Mustang har den bedste lyd i verden - og kører 67 km på en halv tank!

Hvis Hulk var en muskelbil

"En almindelig Ford Mustang GT er en pragtfuld hestevogn med velafstemt V8-power, så det virker heftigt at opgradere den med superkræfter som i en McLaren 765 LT.

Min ene hjernehalvdel fristes til at sparke foden mod speederpedalen, den anden holder igen, mens den spiller fæle Youtube-klip på nethinden. Dem, hvor kåde Ford Mustang-ejere skal spille smart og med imponerende præcision drifter bilen direkte ind i det nærmeste træ. Jeg strammer grebet om Alcantara-rattet, giver fuld gas og håber at ingeniørerne har gjort deres arbejde ordentlig, da ikonet blev forvandlet til et monster…"

Sådan starter Søren Juuls testkørsel i Bil Magasinet af den bindegale Shelby GT500. Få flere af denne type artikler ved at tegne abonnement på Bil Magasinet.

Lyder det som noget for dig?