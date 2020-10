Vi kører den legendariske Ford Capri Turbo!

Udvendigt er den i forvejen potent udseende Capri 2,8i blevet endnu mere grum at se på, takket være de store skærmudbygninger både for og bag. Skærmene giver plads til 7,5 tommer brede 13” fælge både for og bag, hvilket antyder, at denne Capri er bedre til at æde sving end de fleste. Sandheden er nu en lidt anden, for dette er ikke nogen baneracer.