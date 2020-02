Test: Ford Ranger Raptor er en pickup, som elsker flyvehop

Ford Ranger Raptor er en grov karl

I dag på Vestsjælland får vi aldrig brug for at aktivere reduktionsgearkassen, der som firehjulstrækket tilkobles elektronisk på en drejeknap ved gearstangen. En tung gummistøvle på speederen er rigeligt til at vriste Raptor fri af de dybeste mudderhuller, vi kan finde. Det sørger et solidt monstermoment på 500 Nm fra dieselmotoren, som distribueres gennem en smidig 10-trins automatgearkasse fra Ford Mustang, for.

I stedet tager jeg den ud på asfalten, hvor Raptor kører mere civiliseret end forventet. Styretøjet har en tiltalende tyngde og giver trods den høje dækprofil en rimelig god fornemmelse af, hvad forhjulene foretager sig. På motorvejen duver Raptor mageligt afsted med ro i kabinen, når fartpiloten er sat til 130 km/t.

Den er næsten ligeså personbilsagtig at køre som føromtalte VW Amarok, men VW’en har stadig en stor fordel: Sin smidige 3,0 liters V6 dieselmotor med op til 272 hk, der får den 2,0 liters dieselkværn i Raptor til føles som en grov karl, der gør tjeneste i en landbrugsmaskine. Den er tilmed tørstig: Vi kørte 7,6 km/l i gennemsnit.