Test: Focus ST - til børnefamilier med fart på!

Styretøjet fra Fiesta ST

Samtlige kræfter sendes til forhjulene, der i forvejen har hænderne fulde med at styre bilen. Derfor har Ford monteret et elektrisk styret spærredifferentiale på forakslen, der under rette omstændigheder låser og presser bilens snude indad i sving.

Styretøjet er knivskarpt uden at blive nervøst. Det stammer fra den mindre, men dynamiske Fiesta ST. Det pudsige er, at det ikke er verdens hurtigste styretøj, men det er perfekt vægtet og kalibreret med en udveksling, der gør det utroligt intuitivt at vurdere, hvor mange grader, jeg skal give udslaget.

Samtidig er det kommunikativt, så jeg aldrig er i tvivl om forakslens ageren og fordækkenes tilstand og grænser. Resten af bilen kommunikerer som en telegrafist med nyforelskede forårsfornemmelser.