Spionfotos: Her er varevognen, Ford og VW arbejder sammen om

Kommende EV-offensiv fra Ford?

Ford har gang i mange projekter, der skal give mærket en elbil. I konteksten af denne artikel, er det naturligvis VW's platform, der er det mest nærliggende bud. Men Ford har også investeret i Rivian, hvilket har givet adgang til endnu en elbilplatform.

Ford har på nuværende tidspunkt én elbil til salg, og det er Ford Mustang Mach-E, der havde relativ høj efterspørgsel, på trods af leveringsproblemer. Måske har denne udvikling givet mærket blod på tanden for flere elbiler? Mange lande over hele verden sætter i øjeblikket mål for elektrisk omstilling. Hvis Ford vil være parat til at møde kravet om ikke at sælge fossilbiler inden 2030, så skal udviklingen også til at tage fart.

Vi gætter stadigvæk

Den store Ford Transit (den, som hverken er Custom eller Connect,) nævnes ikke i aftalen. Vi forventer altså ikke, at samarbejdet mellem VW og Ford udvides til også at gælde den store varebilsklasse. Vi kender desuden heller ingen tekniske detaljer omkring Fords nye generation af Transit endnu.