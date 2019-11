Spionfoto: Eldrevet Mustang skudt næsten uden forklædning

Langs bilens hofter ses en linje, der skal medvirke til at give et dynamisk udtryk, og bagtil er her ingen afgangsrør - det afslører, at det er en elbil. Det vides ikke, om bilen får Fords blå logo eller den kendte Mustang-hest på fronten.

Her er ingen dørhåndtag, så vi går ud fra, at de udgøres af en skjult knap. Navnet er foreløbig Mach-e, der henviser til en kendt Mustang variant fra 1970, mens 'e' signalerer elbil.

Direkte konkurrent til Tesla Model Y

Ford Mach-e forventes på gaden til sommer som en direkte konkurrent til Tesla Model Y. Der er endnu ikke oplyst, om den kommer til Danmark.

Ford bekræfter, at bilen bliver vist første gang dagen før LA Auto Show, og at det vil være muligt at reservere den fra og med denne dag.

Der er ingen officielle oplysninger om drivlinen.