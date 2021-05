296 km/t i en gammel "Ford"

Shelby og hans folk forfinede Mustangen

For at kunne følge med konkurrenterne på racerbanerne, var de nemlig tvunget til at forbedre Mustang’en på en række punkter. Shelby modtog to helt strippede biler fra Ford’s samlefabrik i San Jose. De ankom uden motorhjelm, bagsæde, vinduer, radio, varmeapparat, dørpaneler og støjdæmpning. Herefter blev motoren afmonteret og skilt ad i atomer.

Topstykkerne blev sendt til specialister ude i byen, som kunne porte dem. Imens afbalancerede Shelby’s mekanikere de roterende dele i motoren, så den kunne tage flere omdrejninger. Til sidst satte de en skrap knastaksel i, og så var racerbilen, som fik navnet Shelby GT350 R, endelig klar.