Ny Ford Kuga satser hårdt på hybridvarianter

Kuga EcoBlue Hybrid:

Det er også muligt at få den nye Ford Kuga med et mildhybrid-system. Det vil sige, at et 48-volts batteri der opsamler energi fra nedbremsninger. Via en startgenerator leverer systemet ekstra drejningsmoment til motoren under normal kørsel og acceleration, mens det også understøtter bilens elektriske funktioner såsom aircondition. Motoren er Fords 2-liters EcoBlue-dieselmotor, der yder 150 hk.

Kuga Hybrid:

For at afslutte den omfattende elektrificering af Ford Kuga, fås den også som en konventionel hybrid. Som vi allerede kender det fra Ford Mondeo. Benzinmotoren er 2,5-liters EcoBoost, som er koblet sammen med en elmotor og et lithium-ion-batteri. Kuga Hybrid kommer med både forhjulstræk firehjulstræk.

Kuga med benzin og dieselmotor

Den nye Ford Kuga fås selvfølgelig også med Fords 2,0-liters EcoBlue-dieselmotor og 1,5-liters EcoBoost-benzinmotor. Dieselvarianten yder 190 hk, mens benzinvarianten yder op til 150 hk.