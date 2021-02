Se videoen: Ny Ford F-150 Raptor tager flyvetur - og kører hjem

Flyveøglen Raptor

De flyvende biler er endeligt landet! Den nye, 14. version af verdens bedst-sælgende pickup-truck er leveret flere steder i USA, og nu begynder optakten til udgivelsen af den potente Raptor-variant. Én Instagram-bruger ved navn @395jeep optog en video af en Ford F-150 Raptor, der flyver over et hop. I forgrunden ses også et filmhold, og et kamera på en kran.

Videoen og Instagram-kontoen blev siden fjernet af Ford, der ikke ville risikere at detaljer omkring den nye Raptor undslap. Video blev dog gemt af brugeren @raptor.world, der nu har uploadet den til Instagram igen.