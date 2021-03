Mustang med kompressor, 825 hk - men uden tag? Så gerne!

Kigger du på ordene 'amerikanerbil' og 'cabriolet' hver for sig, er synonymet aldrig 'vægtbesparelse'. Kombinerer du derimod de to ord, så ser Shelby åbenbart rødt: De har sparet vægt ved fælgene, der er udført i et letvægtsmateriale, og skærmforøgelserne, der er formet i aluminium.

Måske er det for at modvirke vægten af det ekstra køling, der skal til for at vedligeholde 825 hk: En ny radiator og en revideret gearkasse, der kommer med og uden automatik, er med til at sikre at drivlinen ikke bukker under det høje pres.