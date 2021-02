Priser på Mach-E: Billigste Mustang i lang tid

Adaptiv fartpilot som standard

Ford Mustang Mach-E kommer med trådløs mobiloplader og 2-zones klimaanlæg som standardudstyr. Standard er også en 10,2" digitalinstrumentering, og en 15,5" touchskærm, monteret Tesla-agtigt lodret, midt i instrumentbordet. Skærmen er kompatibel med både Android Auto og Apple CarPlay.

Af kørselshjælp kan nævnes både bakkamera, vognbaneassistent og adaptiv fartpilot til stilstand. LED-lygterne har også automatisk op- og nedblændning.

Ekstraudstyrspakker

Der er to ekstraudstyrspakker til Ford Mustang Mach-e: Teknologipakke, og Teknologipakke+. Teknologipakken tilføjer elektrisk bagklap, 10 B&O-højtalere, skiltegenkendelse og parkeringsassistent med tilhørende 360-graders kamera. Til både RWD og AWD-varianter, koster denne pakke 24.560 kr.

Skal du have Teknologipakke+, skal du til at overveje varianterne: RWD får nye SENSICO-sæder i perforeret vinyl, 8-vejs justerbare forsæder og elsidespejle. Det er udstyr, der er standard på AWD-varianten, og med Teknologipakke+ betaler du 53.220 kr. for at få det på RWD-varianten. Både til AWD og RWD-varianterne, indeholder pakken et panoramasoltag, men køber du pakken til AWD, koster den 36.840 kr.