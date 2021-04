Mustang kunne have heddet Cougar!

Ford Mustang i et alternativt univers

Dengang Ford først begyndte udviklingen af det, der skulle blive Mustang, var der kun ét centralt mål: At lave en kompakt bil, der kunne give mærket fodfæste i et yngre markedssegment, hvor Chevrolet i 1960 var landet med Corvair Monza. Der var hovedsageligt to projekter om buddet:

Det ene blev kaldt 'Special Falcon', og havde bund i at bygge en kompakt, sportslig version af Ford Falcon. Det andet bud hed 'XT-Bird', og var også en kompakt version af Fords Thunderbird. Fælles for begge projekter var, at de med to døre og både seks- og ottecylindrede motoriseringer skulle være mindre og lettere end de gængse amerikanerbiler.

En intern mail fra maj, 1962 viser, at Ford har valgt at foretrække Special Falcon fremfor XT-Bird. Ford var simpelthen nervøse for, at XT-Bird ville have for meget til fælles med Thunderbird, og at folks forestilling af Thunderbird ville svækkes af, at XT-Bird skulle sælges med sekscylindrede.

Hvis bare de havde vidst, hvad der siden skete med Mustang...