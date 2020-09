Savle, savle, savle! Nu kan du få en kopi af Eleanor med karrosseri i kulfiber

Her er Classic Recreations seneste model

Tidligere på året offentliggjorde det amerikanske firma, Classic Recreations, at de arbejder på en helt særlig Mustang-restaurering: Nu er resultatet klar til at blive vist frem:

810 hestekræfter, stor V8’er og moderne teknik pakket ind i klassiske linjer. Det er blot nogle af de overskrifter, man kan hæfte på nyheden om det seneste projekt fra Classic Recreations, skriver boosted.dk.

Eller seneste restomod må vi hellere sige. For samtidig med at bilen er restaureret, er den ført up to date, som man vil sige på moderne dansk.

Karosseriet er holdt i kulfiber, derfor vejer bilen hele 270 kg mindre end den originale GT500. Hvilket blot gør arbejdet den store Coyote-V8 mellem forhjulene endnu nemmere.