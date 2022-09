Helt ny Mustang kommer i OND version!

Nyudviklet Mustang

7. generation af den bedst sælgende sportsvogn nogensinde er lige blevet præsenteret. Ford Mustang har bevaret det vigtige, en brølende V8-motor, manuel gearkasse og de ikoniske designlinjer.

Desuden udtaler Ford at de vil vende tilbage til motorsport med den nye Mustang 'Dark Horse' variant i klasserne GT3, GT4 samt NASCAR.

Den kommer i alle de varianter, man kan tænke sig til: En cabriolet og coupé med et udvalg af forskellige motorer. Cabrioleten kan bryste sig af et nyt foldetag, der gør, at den kan rumme to golftasker, så du kan altid argumentere med, at Mustangen er praktisk. Fronten er unik til hver model - jo flere penge, du smider efter den, jo mere farlig ser den ud.