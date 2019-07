Manden bag Ford Mustang er død

En af bilbranchen store ikoner, amerikaneren Lee Iacocca, døde mandag. Han blev 94 år.

Lee Iacocca er mest kendt som manden bag Ford Mustang, og den Ford-succes, der fulgte med. Men han har utallige andre biler i bæltet ikke mindst hos Chrysler, hvor han også var manden bag utallige samarbejder og fusioner med blandt andre Maserati, Talbot, Jeep og flere.

Lee Iacocca var uddannet fra Princeton University, og startede hos Ford allerede i 1946, hvorfra han gjorde karriere i marketing-afdelingen og endte i direktionen.

Han spillede en stor rolle i Ford's branding i 60'erne, og dermed i det succesfulde angreb på Le Mans, og ikke mindst den Ford Mustang, der skulle gøre det sporty image tilgængeligt for mange.

I 1978 skiftede han til Chrysler, hvor han fik æren for at genrejse til lidende firma. Han fortsatte med at udvikle firmaet med udtallige nye modeller, og fik blandt andet æren for at satse på Chrysler Voyager, der introducerede MPV-begrebet, lige som han var manden bag mange opkøb og samarbejde, herunder Chryslers køb af AMC, og dermed Jeep brandet.

Lee Iacocca gik på pension fra Chrysler i 1992, men han fortsatte med at spille en aktiv spiller i den amerikanske bilbranche og også i forhold til Chrysler.