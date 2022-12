Legendarisk Ford kommer endelig til Danmark - men hvad tænker de på?

Fuldfed V6’er og kolossale dæk

De fleste danskere kender måske bedst Ford Bronco fra den vilde video fra 1994, hvor den amerikanske fodboldspiller O.J. Simpson i en hvid Bronco forsøger at ryste politiet af sig i en hæsblæsende jagt på en amerikansk motorvej.

Men det kan meget vel ændre sig nu. For Ford har afsløret, at den nye Ford Bronco, for første gang nogensinde, kommer til Danmark i første halvdel af 2023. Modellen blev genintroduceret i USA i 2020 efter 25 års fravær.

Den kommer til Danmark i to varianter, ‘Outer Banks’ og ‘Badlands’, som begge med al sandsynlighed uden problemer vil spadsere over den flade danske natur. Begge varianter har nemlig firehjulstræk og en brølende V6-motor med 335 hk. Men hvis man vælger 'Badland'-version, så får man 33” dæk i stedet for 32”, syv drive modes i stedet for seks samt et opgraderet affjedringssystem. Og hvis du er nervøs for, om den kan klare den nærmeste ørken? Så bare rolig, for Ford påstår, at det ikke er noget problem, når den står i 'Baja'.

Det er dog nok ikke ofte, at de danske ejere kommer forbi en ørken. Derfor virker det besynderligt, at Ford ikke har taget en mere byvenlig version hjem i stedet for 'Badlands'-versionen, der er gearet til den ultimative overlevelsestur. For der er nok flere, der kommer til at køre rundt i byen end i vildmarken.