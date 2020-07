Åh nej, nu har Mansory været på spil igen! Denne gang gik det ud over Ford GT

Tag ikke fejl, Le Mansory er vanvittig!

Mansory har løftet sløret for deres næste projekt. Faktisk ruller det allerede. I hvert fald den første bil, som du kan se på billederne her. Udgangspunktet er en Ford GT, men der er sket en hel del siden, og enten elsker eller også hader du ombygningen.

For den gale, tyske tuner bygger seks ‘Le Mansory’. Et andet ord for vanvittig Ford GT. For vanvittig – det er og blive alle seks biler, skriver boosted.dk.