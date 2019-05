Bil Magasinet på kørekursus: Familien Ford viser sig fra sin bedste side

Bullit er den, du vil ha'

Dagens soundtrack bliver ikke kun leveret af Fiesta ST. To bassister med rødder i bilhistorien er også til stede ved dagens arrangement: Ford Mustang 5.0 V8 GT og Ford Mustang Bullit.

Begge biler imponerer ved deres råstyrke, der adskiller dem væsentlig fra de andre biler i feltet. En del af kørekurset foregår på glat føre med det det elektroniske hjælpeprogram ESC slået fra, og her er der rig mulighed for at slå ud med amerikanernes bagender. Faktisk er det slet ikke svært - det svære er at bevare en kontrolleret udskridning!



Med Bullit-varianten af Mustang har Ford efter min mening ramt plet. Det bidske udtryk klæder bilen, og i en køredynamisk kontekst er det 6-trins manuelle gear et plus. Gearskiftene er dine egne, og giver en helt anden indlevelse i den historie, Mustang fortæller med sin tilstedeværelse. Jeg blev aldrig helt venner med automatgearet i GT-udgaven.

Et stk. Bullit, tak. Eller måske En Fiesta ST og en S-MAX ST-Line?