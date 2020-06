Ken Block kan glæde sig til at få VERDENS VILDESTE Ford Mustang!

Mustang'en er kraftigt udbygget

Karrosseriet er udbygget på 3D-tegningerne. Ford’en har gæller, riller og luftkanaler allevegne, ligesom for- og særligt bagskærmene er udbygget betragteligt. Hvilken motor, der lægges i dyret, er der endnu ingen detaljer om. Men Fox Body-generationen af Mustang er ikke kendt for store overarme – og faktisk er valget af netop denne type Mustang interessant, da den indtil videre ikke er synderligt eftertragtet. Men det er den ved at blive.