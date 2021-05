Hardcore Mustang kommer til Europa: Her er de danske priser

Elementer fra Shelby GT500

Den fjerde generation af Mustang Mach 1 har gennemgået en række forbedringer, som alle bidrager til at gøre modellen mere potent på en racerbane. Den europæiske version af Mustang Mach 1 tager udgangspunkt i Ford’s ikoniske 5,0-liters V8-motor og yder 460 hk. Modellen byder ydermere på en række aerodynamiske optimeringer som, udover at bidrage til et aggressivt design, øger downforcen med 22 procent sammenlignet med Mustang GT, som er den regulære version af Mustang med V8-motor. Det giver bilen en forbedret stabilitet på bane og ved høje hastigheder.

Er du så heldig at få fingrene i en af de første Mach 1’ere i Danmark, kan du se frem til at blive sendt afsted fra 0-100 km/t på 4,4 sekunder. Har du en tung speederfod, skal du samtidig være opmærksom på eventuelle naboklager, da du ikke skal forvente, at bilens fire aktive 4,5” ventiler i udstødningssystemet ligefrem lægger en dæmper på den ellers allerede buldrende V8-motor.