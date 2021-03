Fra arkivet: Vi var hårde ved den ækle Ford - og vi står ved det

Artiklen blev vigtig. Både for læserne, som tog den til sig, men i lige så høj grad for Bil Magasinet selv, da den markerede det, som dengang adskilte Bil Magasinet fra de andre bilblade – nemlig at vi er et blad med holdninger. Artiklen havde da også konsekvenser. Alle Ford-annoncer forsvandt i bladet fra den ene dag til den anden, og et pænt stort hul i annoncekassen opstod. Her 21 år efter tør vi dog endelig godt begynde at rippe op i den gamle sag for at finde ud af, om det var retfærdigt, at Scorpio fik tæsk på forsiden, eller det bare var et udtryk for barnlige drillerier?