Nu står verden ikke længere: Ford Transit med 1-liters benzinmotor fungerer fint

Udefra afslører kun et ekstra tankdæksel under den ene forlygte, at denne Transit er en plugin-hybrid. Det vil sige, at den har både forbrændings- og elmotor for at kombinere det bedste fra de to teknologier.

Ford har valgt en usædvanlig løsning, hvor bilen reelt er en elbil, der drives af en elmotor på forakslen og et batteri i bunden. Når man drejer nøglen, kommer der lys i instrumenterne, men ellers er der ikke en lyd. Når man sætter gearvælgeren i D (der er ingen gearkasse) og træder på speederen, triller bilen fremad som en elbil.

Ud over elmotoren er her også en 1,0-liters turbobenzinmotor med tre cylindre, som arbejder som generator for at lade batteriet, når der ikke er mere energi tilbage, eller det er optimalt at bruge begge motorer som på motorvejen. Det er det, som hedder en turforlænger.

Transit trækker fint med 800 kg last

Det lyder kompliceret, men sådan er det ikke at køre bilen. Momentet fra elmotoren svarer til en mellemstor dieselmotor, men er til stede ved alle omdrejninger, fordi det er en elmotor.

Vi har prøvet den med og uden last, og der er ikke den store forskel på acceleration eller sejtræk – her er tilstrækkeligt med kræfter også med 800 kg last, hvilket er ret overraskende.