Baggrund: Nu begynder Ford at montere nye batterier i Kuga plugin-hybrid

Kuga: Det starter med en gnist

Det var i august 2020, at Ford for første gang fik nys om problemerne med opladningshybriden Kuga. En Ford Kuga Plug-in Hybrid var efter sigende brudt i brand under opladning. Flere brugere havde registreret, at bilen kunne opleve batterifejl ved opladning, hvilket i værste fald kunne blive fatalt.

Den potentielt farlige situation stammer fra et problem med overophedning i batteriet. Når batteriet oplades med de 7,4 kW, som ladekablet leverer, så er der simpelthen for meget knald på strømmen: Batteriet bliver for varmt, og risikerer at bryde i brand. Bilen kan kun lade sig selv op med op til omkring 3,7 kW, så selvopladning overbelaster ikke batteriet på samme måde.

Ford reagerede hurtigt

Nyhederne om Kugas opladningsfiasko ramte Ford hurtigt. De reagerede med en form for tilbagekaldelse, der ikke umiddelbart stod til at hjælpe forbrugere markant: Det var nemlig ikke så meget en tilbagekaldelse, som det var en advarsel til alle ejere.

Ford oplyste, at salget af Kuga'er med fejl på batteriet var stoppet, men i praksis fortsatte det mange steder. Ford gik sågar også med til at skrive slutsedler på biler, der først havde planlagt levering i det nye år, for at undgå potentielle afgiftsændringer.

Der var dog imidlertid indført et underskriftssystem, som sikrede, at kunder var indforstået med omstændighederne omkring batteriopladningen.