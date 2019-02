Nu står verden ikke længere: Ford tester eldrevet F150

Den 16. januar oplyste Ford President of Global Markets, Jim Farley, til en gruppe investorer, at Ford arbejder på at udvikle en batteridrevet udgave af mærkets mest solgte model, pickuppen F150. Nu har Automedia fanget prototypen med et kamera.

Designet af F150 EV er ikke afsløret

Det lykkedes fotografen at skyde et par enkelte skud af en tilsyndeladende standard F150, der arbejder som test mule (rullende testbænk) med den nye drivline. Designet af den endelige F150 EV er ikke kendt, men den får sandsynligvis en helt tildækket front og flere aerodynamiske ændringer for at sænke vindmodstanden.