Ford skruer op for produktionen af eldrevet pickup: Amerikanske købere vil have den

Producerer Mustang Mach-E tredobbelt

Ford ser også, at den nye, elektriske Mustang er populær. For at sørge for, at de kan imødekomme så mange bestillinger som muligt, har Ford ifølge autoblog.com omdirigeret produktionen af de kommende el-varianter af Lincoln Aviator og Ford Explorer til produktionen af Mach-E.

Det har resulteret i, at de to el-SUV'er skubbes med 18 måneder. Mere centralt, har det også resulteret i at Mustang Mach-E nu er godt på vej mod tredoblet produktionskapacitet. Præcis hvad det betyder for de danske leveringstider er ikke til at sige.