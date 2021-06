Ford siger "undskyld" med gavekort og offroad-skole

Gavekort til andre Ford-aktiviteter

Ford må virkelig have det skidt over ikke at levere bilerne til tiden, for med i tilbuddet er også et gavekort på ca. 1.500 kr., der gælder på Off-Roadeo-skolen. Pengene kan enten bruges på merchandise eller udstyr fra Off-Roadeo, på at medbringe en kammerat på turen, eller på en alternativ aktivitet undervejs ruten, såsom mountainbiking, kayaking eller rafting.

Det, du selv skal betale for, er transport til og fra anlægget, og overnatning under opholdet. Du kan vælge at overnatte på Off-Roadeo-skolen eller et andet sted i nærheden.

Bronco Off-Roadeos første sted åbner i Austin, Texas den 28. juni, hvorefter de tre øvrige steder åbner i løbet af året.