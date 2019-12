Ford's vanvittige GT40

Bygget i Sydafrika

Historien rumler rundt i mit hoved, mens bilen får en gang stryg over nakken.

Omdrejningsnålen skal over 5.000 omdrejninger, før bilen folder sig ud.

Lyden er enorm, siddestillingen helt horribel, men vigtigst af alt får den min krop til at frigive alle sine endorfiner, hver gang jeg har samlet kræfter nok til at åbne gasspjældet fuldt ud. Rundt i svingene kvitterer bilen med et overraskende greb. Faktisk er dens appetit på sving som langt nyere supersportsvognes, og det forekommer helt uvirkeligt, at den bil havde sin karriere for over 40 år siden.

Nu er det sådan, at Ford kun nåede at bygge 133 eksemplarer af den originale GT40, og den, jeg har klemt mig ned i, er ikke en ­original. I stedet er den bygget af et firma ved navn Superformance. Tro nu ikke, at det er endnu et britisk baggårdsfirma. For det første ligger fabrikken i Port ­Elizabeth, Sydafrika, og for det andet har de over 600 ansatte. Denne GT40 er bygget op på præcis samme måde som den originale: Stålskelet i midten, glasfiber front- og bagende og mål, der er identiske helt ned på millimeteren. Nyt er kun et sæt ventilerede Willwood-bremser, et airconditionanlæg, en lettere tunet motor samt et par andre småting.

En ægte GT40 med bare en smule racer­historie ender på omkring 20-30.00 millioner kroner afhængig af stand. En Superformance GT40 vil stå dig i cirka 800.000 kroner.