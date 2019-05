Ford Ranger Raptor er bindegal og på vej til Danmark

Øvrige ændringer over en almindelig Ranger tæller også de fysiske dimensioner – Raptor er 44 mm længere, 52 mm højere og 168 mm bredere, hvilket bl.a. giver en frihøjde, der er 30 pct. højere. Bladfjedrene ved bagakslen er skrottet til fordel for skruefjedre, to stræberarme samt et Watts link, der forsøger at fiksere og balancere bagtøjet med den forstærkede chassisramme, når Raptor flyver henover terrænet, og de nye FOX-støddæmpere, med et separat reservoir på forakslen, sluger de værste stød.



Bedst i terræn