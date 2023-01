Hvor er det FANTASTISK, at man kan få den her bil i Danmark!

Kan den noget i terræn?

Ja, og det bliver svært at finde en bil på det danske marked, der kan matche Ranger Raptor. Bilen kravler godmodigt op på og over sten og klipper på størrelse med kommoder, og skulle man skramle på ­bunden, er det ligegyldigt: Den er forstærket med en plade af 23 mm højstyrkestål.

På klatrebanen viser bilen så ekstreme egenskaber, at selv forgængeren ville komme i problemer. Her er ekstremt korte udhæng for og bag – altså den del af bilen, der hænger ud over akslerne – og man kan klatre på sten, som virker umulige at besejre.

Man låser differentialespærret på både forreste og bageste aksel, sætter gearkassen i lavgear og kravler så forsigtigt op på stenen med et hjul, så bilen på et tidspunkt har både et baghjul og et forhjul hængende frit i luften.

Instruktøren dirigerer med håndtegn, fordi vi er på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre i en firehjulstrukket bil, og Raptor kommer gennem banen uden skrammer.

Her er syv køreprogrammer til tørt og vådt føre, sne, mudder og klipper, ørken og sport.