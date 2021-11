Pickup med motor fra F-150

Ford Ranger med 4x4

Ford selv kalder motoren “kraftfuld” og ”gennemtestet” – hvad der præcis menes med det, står hen i det uvisse. Effekten er derfor svær at gisne om, men ér der tale om Power Stroke-turbodieselmotoren på tre liter, yder den omkring 250 hk og 597 Nm i den seneste generation af F-150. Den kommende Ranger tilbydes også med 4-cylindrede motorer – igen er der tale om dieselmotorer, og der findes varianter med enten turbo eller biturbo. Vi føler os overbeviste om, at ingeniørerne bag Ranger har frabedt sig velmenende råd fra folkene, der skabte Ford Mustang Mach-E og Kuga plugin-hybrid – vi kan nemlig endnu ikke se skyggen af elektrificering på ladvognen.For at sikre at Ranger ikke kører fast i terrænet, vil den kunne udstyres med ét af to forskellige firehjulstræksystemer. Et såkaldt “Shift on the fly”-system vil automatisk tilkoble den anden aksel, når der er brug for det. Er du mere til permanent firehjulstræk har Ford udviklet et nyt et af slagsen. Går det alligevel helt galt på den Jyske Hede, har Ranger dobbelte bugseringskroge i forkofangeren.