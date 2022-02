Har Ford sat et ST-emblem på den forkerte bil?

Her kører Puma BEDST

Turbomotoren er ret grov i kæften ved lave omdrejninger, men spænder villigt sine overarme ved speedermassage. Den er GTI-kvik i optrækket, men at køre ligeud er ikke Puma’en hofret – dertil er den for hård og sporsøgende.

Servér den i stedet en god landevej. Indstyringen er hurtig og til at skære sig på SUV-ophavet in mente. Puma’en krænger ikke, når du vrider den ind i en skarp kurve, og trods det høje tyngdepunkt har Ford fået indbygget en livlig og mobil bagende, når du slipper speederen i et sving.

Der fås spærredifferentiale til forakslen som del af en performancepakke til 14.995 kr., men på tør asfalt i den virkelige verden, hvor frygten for at blive stemplet som vanvidsbilist lægger en dæmper på at køre alt for frisk, virker det som overkill.

Som familievenlig entusiastbil er Puma ST overraskende vellykket og lever op til emblemerne.