Ny Ford Puma har fået vokseværk

Ford Puma med 'Megabox'

Hvor den gamle Puma var en lille og knap så praktisk bil, går den nye Puma i en anden retning. Den nye Puma har klassens mest fleksible bagagerum, der kan sluge op til 456 liter. Til sammenligning kan konkurrenten, VW T-Cross kun rumme 385 liter bagage.

Det ekstra plads skyldes primært det som Ford kalder “MegaBox”, der har øget pladsen med 80 liter. MegaBox er et dybt rum, som kan skabes i bagagerummet og give plads til to golftasker i opretstående position. Alternativt kan det store rum under bagagerumsbundpladen bruges til at skjule værdigenstande – eller de våde gummistøvler. Ford MegaBox har holdbar, vaskbar indretning og et afløb.

Når Puma skal pakkes, går det nemt, selv om man har armene fulde. Som den første i klassen har Puma håndfri betjening af den elektrisk styrede bagklap. Det eneste man skal gøre for at bagklappen åbner, er at bevæge foden under bagkofangeren.