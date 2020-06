Ny Ford Mustang Mach 1 giver os det bedste fra de gode gamle dage

Mekanik fra Ford Mustang Shelby

Bestilles en Mach 1 i dag, bliver den leveret med en 6-trins manuel gearkasse, der udlånes fra den heftige Shelby GT350. Gearkassen har et automatisk mellemgassystem, der sørger for at få motorens omdrejninger tilpasset ved nedgearinger. Selve gearknoppen er en hvid kugle i stil med den fra et billardspil – ligesom i "Bullitt"-varianten. Som ekstraudstyr er det muligt at vælge en 10-trins automatgearkasse.