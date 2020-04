Hvis Djævlen kørte Ford, ville det uden tvivl være en Mustang Cobra R fra år 2000

Håndlavet V8’er

Det vigtigste ved bilen lå under motorhjelmen. V8-motoren blev håndbygget af Ford’s racerafdeling, og under den store indsugningsmanifold sidder en tragt til hver cylinder for bedst mulig speederrespons. Motoren fik nye og mere aggressive knastaksler samt en lang stribe andre detaljer, hvilket hævede effekten til 385 hk. Det var en hel del dengang, og Mustang Cobra R fik respekt overalt, hvor den kom frem.