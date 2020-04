WOW! Ford bygger Mustang med 1.400 hk, men dens V8-tordenbulder er pist forsvundet...

Kræfterne imponerer, men det gør topfarten ikke

Den specialbyggede dragster-prototype, Mustang Cobra Jet 1400, er nemlig ikke drevet af en hårdtpumpet V8-motor. I stedet er den udstyret med batterier og en elektrisk motor. Jep, vi ved det godt. Det er lidt antiklimaks... Til gengæld er der masser af power i den.

Når amerikaneren spænder musklerne pumper den 1.400 hk og 1.500 Nm ud til baghjulene og den kan tilbagelægge en quatermile (402 meter) på lige under 8 sekunder. Topfarten kunne være højere, men med 273 km/t skal du nok nå frem til målet.

“Ford har altid vist innovation gennem motorsport. Elektriske drivliner giver os en helt ny form for ydelse, og vores eldrevne Cobra Jet 1400 er et eksempel på, hvordan vi skubber ny teknologi helt til grænsen. Vi er glade for at kunne vise den frem i et år, hvor Mustang-familien også får et helt nyt medlem i form af den 100 pct. elektriske SUV Mustang Mach-E”, forklarer Dave Pericak, som er global direktør hos Ford Icons.