Ford er begyndt at sy airbags om til hospitalstøj på de amerikanske fabrikker

Produktionen af mundbind går i gang

“Behovet for at beskytte vores teams er øget - Ford’s produktion af hospitalstøj kunne ikke komme på at bedre tidspunkt under denne krise,” fortæller David Claeys, formand for Beaumont Health hospitalerne i Dearborn og Farmington Hills, Michigan.

David Claeys fortsætter: “Vores sundhedspersonale i frontlinien arbejder døgnet rundt for at behandle COVID-19 patienter, og vi har brug for de nødvendige forsyninger for at hjælpe dem.”

I mellemtiden er Ford’s transmissionsanlæg i Van Dyke, Michigan blevet omstruktureret til at producere mundbind.

Længere sydpå ved bilfabrikantens Flat Rock monteringsanlæg, producerer de en ny luftrensningsrespirator, der er på vej. Når alt er klart, kan de producere 100.000 respiratorer.