Ford har vild plan for at snyde biltyve

Ford vurderer selv, om der er en tyv på vej

Et udvendigt kamerasystem skal stå for at identificere eventuelle indbrudstyve. Man vil kunne tilføje venner og familie som undtagelser, og Ford vil også selv kunne skelne mellem tyve, og tilfældige forbipasserende – det vurderer de blandt andet ved at overveje tid på dagen og måden hvorpå vedkomne går.

Patenten indeholder også et punkt, hvor der står, at bilen tager et billede af den tilnærmende 'tyv', og opbevarer det i bilens database. Hvis du selv vil læse om patenten, kan du finde hele teksten her.