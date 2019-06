Ford GT siger farvel til Le Mans med særlig hyldest

Ford's Le Mans-hold Ford Chip Ganassi Racing har til dette års udgave af 24-timersløbet valgt at gøre noget ekstra ud af sine fire Ford GT-biler, som med hver sit design hylder Fords mange sejre ved Le Mans siden 1960’erne.

Ford-holdets fire Ford GT’er bærer specialdesignede lakeringer, såkaldte ’Celebration Liveries’, der hver især repræsenterer noget særligt fra Ford's Le Mans-succeser. Hyldesten fungerer samtidig som et "farvel og tak", da årets udgave af det legendariske racerløb bliver det sidste, som Fords nuværende Ford GT-prorgram deltager i.

”Ford gjorde comeback til Le Mans i 2016 for at markere 50-årsjubilæet for vores første fantastiske Le Mans-sejr i 1966. Det fejrede vi på bedste vis ved også at vinde 2016-løbet,” udtaler Bill Ford, Fords administrerende direktør.

Fire design med hver sin historie