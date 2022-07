Ford GT-mania: Her er alle Ford's hyldester til GT40'eren

Ford GT ’66 Daytona Heritage Edition - 2021

I 1966 varmede Ford for alvor op til Le Mans. Daytona, der finder sted små fire måneder før Le Mans, var en generalprøve for racerteamet, som Ford havde postet enorme mængder af penge i. De ville have hævn over Ferrari, efter italienerne famøst rev en købekontrakt over i ‘63. Det pissede Henry Ford II gevaldigt af, og vi kan takke italienernes fornærmelse for, at vi overhovedet fik Ford med i Le Mans.

Ved løbet i Daytona så Ford-ejeren sin superbil give baghjul til hele feltet. Både første-, anden-, tredje og femtepladsen gik til GT40’er, og med den sejr var Ford på rette kurs mod sin første Le Mans-titel kort efter. Førstepladsen gik i øvrigt til Ken Miles, den berømte kører, som har stor andel i GT40’s succes.

Denne Ford GT er en hyldest til den knusende sejr på Daytona, som må siges at have lagt grobund for Ford’s historie i motorsport.

Du kan læse hele historien om tilblivelsen af Ford GT40 her.