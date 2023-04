Ford giver STOR rabat på el-Mustang – men du skal være hurtig!

Pæn rabat på Mach-e

En rummelig elbil med lang rækkevidde og en god pris er åbenbart noget, vi danskere sukker efter - se bare Tesla Model Y, der har destrueret alle salgsrekorder, efter Tesla satte prisen markant ned i januar. Og nu vil Ford også have en bid af kagen - i hvert fald for en stund.

Ford sætter nemlig prisen ned på elbilen Ford Mustang Mach-e med op til 85.000 kr. Der er dog den krølle på historien, at du skal takke ja til tilbuddet inden 1. juli 2023 for at få gavn af prisen.

Det vil sige, at man i kampagneperioden kan komme ud at køre i en Ford Mustang Mach-e for lige under 400.000 kr. Mach-e’s største salgspunkt er en officiel rækkevidde på op til 600 m (WLTP). Hvis du vil have en Mach-e, der når derop, skal du slippe lige under 440.000 kr.