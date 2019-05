Årets Bil: Ford Focus ST-line er et forrygende køb til prisen

På de smalle og øde småveje på Vestsjælland fører stationcaren sig frem, som om den tror, den er en BMW 1-serie. Du bliver holdt fast af lækre sportsstole, mens du manøvrerer det sportslige og direkte styretøj fra sving til sving med et lille tykt rat med flad bund. I køreprogram Sport arbejder gearkasse og motor sammen som to 100 meter-stafetløbere, mens den let sænkede undervogn arbejder i en balance, som man ikke ville have troet mulig i en almindelig bil for 10 år siden.

Topkarakter til Årets Bil 2019

Det kan godt være, man ikke slår nogle rekorder med 150 hk, men det er sjovt at udfordre bilen og give gas. Tænk, at det kan lade sig gøre i en familiebil – det er præcis derfor, jeg gav Focus topkarakter som jurymedlem til Årets Bil i Danmark 2019.