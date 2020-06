Har du drømt om Ford Focus Speedster? Måske ikke, men nu findes den!

Ford Focus 4 Speedster har ingen døre

Herfra bliver der for alvor gået til makronerne. Væk med forruden, væk med døre der kan åbnes og for at få designet til at fungere, rykkes selve kabinen 50 centimeter bagud. Den nu strømlinede Ford Focus er glat som et suttet bolche, og bilens side er helt fri for obstruerende linjer – til gengæld må du hoppe ind i bilen, da dørene er forsvundet.