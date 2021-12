Godt nytår fra Bil Magasinet: Vi kører til Nice og giver fuld gas i en gammel Ford Escort RS Cosworth

Manden, der gik fra stor til lille turbo

Ford Focus RS er en 3-dørs hatchback med samme karrosseri som den almindelige Focus. Den er overraskende ­letkørt og smidig i bytrafik.

Stop’n’go køkørsel i 1. og 2. gear ­klarer den uden ryk fra transmissionen, og uden at motoren ­bliver kvalt, og på trods af det dramatiske udseende er her fint overblik og behageligt støjni... ja, ja, ja, du kan aflevere børn og køre i Netto, men hvordan kører den? Det finder jeg ud af næste formiddag i 1.000 meters højde på en dag, jeg aldrig vil glemme.

I første omgang kører vi op i bjergene for at møde den britiske mesterfotograf Nick Dimbleby, der står bag billederne i artiklen, og om aftenen er der teknisk briefing.

Chefen for udviklingen af drivlinjen i Focus RS, 54-årige Len Urwin fra Newcastle, forklarer, at Ford har bygget performance-biler med firehjulstræk i mange år.

Firehjulstræk er tungt, og det kræver energi at sætte trækaksler, differentialer og forstærkninger i gang, uanset hvor let man bygger det. Det hæver brændstofforbruget og gør bilen dyrere.

Jeg og de to midtjyske Cosworth-ejere udveksler blikke og er enige om, at samtalen er på vej i en uheldig retning, da Len fortsætter: “...så vi blev enige om at give os selv en ny udfordring: At bygge en high performance-forhjulstrækker med over 300 hk. Og det har vi gjort.”

For ikke at træde mere i dét skifter jeg diplomatisk emne og nævner for Len, at de to herrer, jeg har med, begge ejer en Escort RS Cosworth.

“Stor eller lille turbo?”, spørger han og smiler over hele hovedet, og så letter stemningen, for det viser sig, at Len i 1990-91 udviklede motorstyring og transmission på bilen, og at det var ham, der traf beslutningen om at gå fra den store til den lille turbo.