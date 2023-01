Ford har 9 el-modeller klar inden 2025 - Her er alle deres kommende elbiler

Udfasing af populære modeller

Ford producerede den sidste Mondeo på fabrikken i Valencia i april 2022 og har siden meldt ud, at produktionen af Fiesta ligeledes vil ende til sommer. To modeller, som europæerne har været historisk glade for. Det samme gælder for Focus, som dog vil være at finde på samlebåndene indtil 2025.

I Valencia stopper produktionen også af Galaxy og S-Max til april. Udfasningen af fossilbilerne er en nødvendighed for at gøre plads til de kommende elbiler, lyder det fra Ford.

Ford Kuga, der har været uhyre populær som plugin-hybrid i Danmark, kommer til at fortsætte.