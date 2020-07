Skal den jyske hede udforskes? – Ford Bronco vender tilbage

Ford Bronco har arbejdstøj på

Freden er nu forbi, og med et artilleri af hele tre modeller er amerikanerne klar til at tage 4x4-kampen op mod britiske Land Rover og italiensk/amerikanske Jeep. Ford har pt. flere andre biler med firehjulstræk i modelprogrammet, men Bronco-modellerne har et mere rustikt udtryk, og bilen henvender sig til den hårdføre del af offroad-miljøet... det kan man bl.a. se på muligheden for en kabine, der har gummibelægning på gulvet samt en bundprop, så sand, mudder og andet godt fra naturen kan spules ud og efterfølgende drænes fra fodbrønden.