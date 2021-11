Ford bliver ved med at sige, at der ikke kommer en ny Mondeo - men her er den!

Hvad hedder Ford Mondeo?

Historien om Ford Mondeo's efterfølger er ikke færdigskrevet. Hvad bilen skal kaldes, hvordan den skal motoriseres, eller hvornår den overhovedet er klar til markedsføring, vides endnu ikke. Ford Mondeo, som i Nordamerika kaldes Ford Fusion, kunne sagtens beholde sit navn på det danske marked. På den anden side, har Ford de seneste år bevæget sig ned af et nyt spor med navngivning.

Vi ved også, at bilen formentlig kommer til at være forbrændingsmotoriseret, for en bagpotte er synlig på den kamuflerede testbil. Vi forventer dog, at denne motor er opbakket af en elmotor, jævnfør Ford's mål om komplet elektrificering inden 2030.