Første tur: Ford Puma ST er en lille SUV, der kører som en barsk GTI

200 hk er ikke nok til at gøre en GTI! Er der styr på undervognen?

Det er første gang, at Ford Performance Europe har kastet sig over en lille SUV. Du skal ikke køre langt for at bemærke, at de er gået radikalt til værks. ST-varianten af Puma er en hård hund uden sans for komfort, men den bider sig fast som en rovdyr i asfalten, når du drejer ind i sving, og den har intet behov for at krænge.Den glubske appetit på sving er resultatet af en omfattende optimering, så Puma'en kan køre stærkt, selv om den har et højere tyngdepunkt end en Fiesta ST. Den har fået nye hjulspindler med anden geometri for bedre at kunne overføre de mange kræfter til asfalten, mens undervognen holdes i skak med kraftigere krængningsstabilisatorer, stivere bøsninger, nye fjedre og støddæmpere, mens compoundakslen bagpå er gjort 50 pct. stivere.