Første test: Ny Ford Puma er en rummelig lille crossover

Hvor adskiller Puma sig en Fiesta?

Det gør den først og fremmest på nogle praktiske parametre. Åbn bagklappen og du bemærker at hattehylden følger med den op. Det gør det nemmere at læsse ting uhindret ind i bagagerummet.

Under gulvet har Ford installeret hvad de kalder en "Megabox", som reelt er et ekstra og firkantet lastrum på 80 liter, dér hvor reservehjulsbrønden plejer at være. Det er helt perfekt til at fragte høje genstande - f.eks. et par potteplanter - eller dine snavsede waders. Megabox'en er nemlig vandtæt og forsynet med en bundprop, så du nemt kan gøre den ren igen.